سكاي: مارسيال يجدد عقده مع يونايتد قبل نهاية الأسبوع

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 17:50

كتب : FilGoal

مارسيال - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

الإعلان عن استمرار أنتوني مارسيال رفقة مانشستر يونايتد لأعوام إضافية بات مسألة وقت ليس أكثر.

شبكة سكاي سبورتس البريطانية أكدت أن مارسيال سوف يجدد تعاقده مع الشياطين الحمر لمدة 5 أعوام ونصف العام.

التوقيع على عقود التجديد سيكون بحد أقصى على نهاية الأسبوع الجاري. صاحب الـ23 عاما توصل لاتفاق مع إدارة ناديه بعد أشهر من المفاوضات.

أخبار متعلقة

سولشاير يكشف جديد مفاوضات يونايتد مع مارسيال ودي خيا.. وموقف سانشيز أمام أرسنال وكيل مارسيال: عروض يونايتد للتجديد بعيدة عن توقعاتنا مانشستر يونايتد يمدد تعاقد مارسيال

عقد مارسيال كان ينتهي مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري ولكن النادي فعل خيار التمديد لعام إضافي في ظل عدم التوصل لاتفاق وقتها، والآن يبدو أن الأمور قد حُلت ولاعب موناكو السابق سيستمر بين جدران ملعب أولد ترافورد.

وسجل الدولي الفرنسي 10 أهداف خلال 25 مباراة بجميع المسابقات في الموسم الجاري.

وفي ظل القيادة الفنية من المدرب أولي جونار سولشاير اقترب النادي أيضا من التجديد للحارس دافيد دي خيا بحسب سكاي.

الثلاثي خوان ماتا وأشلي يانج وأندير هيريرا لم يُحسم مستقبله بعد إذ تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد لهم النادي حتى الآن.

اقرأ أيضا:

عصام عبد الفتاح يكشف سبب التأخر في استخدام الـVAR في الدوري المصري

عامر حسين يرد على بيان بيراميدز

كلوب يدافع عن صلاح

لجنة المسابقات تضع الأهلي في أزمة

تركي آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب

البرلمان يكرم محمد صلاح

أنتوني مارسيال مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

حقائق مثيرة في مستشفى الأهلي.. من المسؤول في أزمة الـ"65% إصابات عضلية"؟ 12 دقيقة | تقرير في الجول
مباشر في الدوري - إنبي (0) المقاولون (0) بداية المباراة 14 دقيقة | الدوري المصري
جريندو: كنا بحاجة للفوز.. وسنستغل الموقف للعودة إلى المربع الذهبي 16 دقيقة | الدوري المصري
راموس جاهز لمواجهة جيرونا 31 دقيقة | أوروبا
ماني: لا نفكر في سلسلة اللا هزيمة على أنفيلد 32 دقيقة | أوروبا
سولاري يرد على جوارديولا: ريال مدريد الفريق الأفضل في التاريخ 42 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك