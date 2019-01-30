سكاي: مارسيال يجدد عقده مع يونايتد قبل نهاية الأسبوع

الإعلان عن استمرار أنتوني مارسيال رفقة مانشستر يونايتد لأعوام إضافية بات مسألة وقت ليس أكثر.

شبكة سكاي سبورتس البريطانية أكدت أن مارسيال سوف يجدد تعاقده مع الشياطين الحمر لمدة 5 أعوام ونصف العام.

التوقيع على عقود التجديد سيكون بحد أقصى على نهاية الأسبوع الجاري. صاحب الـ23 عاما توصل لاتفاق مع إدارة ناديه بعد أشهر من المفاوضات.

عقد مارسيال كان ينتهي مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري ولكن النادي فعل خيار التمديد لعام إضافي في ظل عدم التوصل لاتفاق وقتها، والآن يبدو أن الأمور قد حُلت ولاعب موناكو السابق سيستمر بين جدران ملعب أولد ترافورد.

وسجل الدولي الفرنسي 10 أهداف خلال 25 مباراة بجميع المسابقات في الموسم الجاري.

وفي ظل القيادة الفنية من المدرب أولي جونار سولشاير اقترب النادي أيضا من التجديد للحارس دافيد دي خيا بحسب سكاي.

الثلاثي خوان ماتا وأشلي يانج وأندير هيريرا لم يُحسم مستقبله بعد إذ تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد لهم النادي حتى الآن.

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