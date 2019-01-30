ماني: سنعامل ليستر سيتي مثل الستة الكبار

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 17:32

كتب : FilGoal

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ليفربول - ليستر

أوضح ساديو ماني مهاجم ليفربول أن فريقه سيعامل ليستر سيتي بالطريقة التي يظهر بها في مباريات القمة.

ويحل ليستر تاسع الدوري ضيفا على ليفربول متصدر المسابقة ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي ليلة الأربعاء.

وقال ماني عن ليستر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنهم فريق جيد للغاية".

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وأضاف "عندما لعبنا مباراة الدور الأول على ملعبهم حققنا نتيجة إيجابية وفزنا في المباراة 2-1 رغم أنها كانت صعبة للغاية. لكن هذا طبيعي، إنه الدوري الإنجليزي".

وواصل السنغالي "الآن نحن نلعب في أنفيلد. في هذا الدوري كل مباراة صعبة للغاية. الشيء الوحيد يشغل بالنا هو أننا نلعب وسط جماهيرنا ونحن ليفربول. سنفعل كل شيء للفوز بالمباراة".

وأتم "بالنسبة لنا، سنلعب وكأننا نواجه مانشستر سيتي أو آرسنال أو توتنام أو تشيلسي أو مانشستر يونايتد. لن نعطيهم أي فرصة، وسنحاول أكثر من أي وقت مضى الفوز في المباراة".

وفشل مانشستر سيتي في تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط قبل مواجهة الريدز ضد ليستر سيتي يوم الأربعاء، وذلك بالخسارة من نيوكاسل 1-2 ليلة الثلاثاء.

ليفربول ليستر سيتي

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