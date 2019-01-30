بينيتث يتحدث بعد إسقاط سيتي لصالح ليفربول

أوضح رافاييل بينيتث المدير الفني لنيوكاسل يونايتد أن إسقاط مانشستر سيتي الذي صب في صالح ليفربول يسعده كمدرب لنيوكاسل أكثر من أي شيء آخر.

بينيتث الذي قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2005 نجح في الفوز على حامل اللقب بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وقال بينيتث عقب اللقاء "لن يكون الأمر عادلاً في حق مانشستر سيتي. من الواضح أنني قريب من نادي ليفربول، لكن في الوقت الحالي، أشعر بالسعادة حقاً لأن نيوكاسل يونايتد فاز بالمباراة".

وأضاف "إذا كان الأمر جيدًا بالنسبة لليفربول فلا بأس، لكني لا أريد أن أزعج مشجعي مانشستر سيتي أو ناديهم".

وفشل سيتي في تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط قبل مواجهة الريدز ضد ليستر سيتي يوم الأربعاء، وذلك بالخسارة من نيوكاسل ليلة الثلاثاء.

ليفربول في الصدارة بـ60 نقطة من 23 مباراة ويتبقى له 15 مباراة حتى نهاية الموسم، مقابل 56 نقطة لسيتي من 24 مباراة ويتبقى له 14 مباراة فقط.