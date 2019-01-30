السلطات الفرنسية تكتشف حطاما لطائرة قد تخص حادثة سالا

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 16:39

كتب : محمد سمير

إيمليانو سالا - كارديف سيتي

عثرت السلطات الفرنسية على معقدين من حطام طائرة على شاطئ شبه جزيرة كونتينين في فرنسا وتعتقد أنه من حطام الطائرة التي كان تقل إميليانو سالا المهاجم الأرجنتيني.

إيميليانو سالا

النادي : كارديف سيتي

وكان اختفى سالا في ظروف غامضة أثناء رحلته من فرنسا تمهيدا لانضمامه لصفوف فريق كارديف سيتي.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات الفرنسية عثرت على مقعدين ومن المتوقع أنهما يخصا الطائرة التي كانت تقل سالا وذلك الحطام في منطقة نورماندي في شمال فرنسا.

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ومن جانبه أعلن فرع التحقيق في الحوادث الجوية ببريطانيا العظمى في بيانه "بناء على الفحص الأولي، استنتجنا أن المقاعد ستكون على الأرجح من الطائرة المفقودة".

ولد سالا في مدينة سانتا في الأرجنتينية ولكنه اكتسب سمعته الحقيقية كلاعب محترف في الملاعب الفرنسية ليتواجد ضمن هدافي مسابقة برصيد 12 هدفا.

15 مليون إسترليني جعلت سالا اللاعب الأغلى في تاريخ كارديف سيتي. ونانت الذي اشتراه مقابل مليون يورو فقط حقق استفادة مادية كبيرة.

وفي الأسبوع الثالث من الشهر الجاري أعلنت شرطة جيرنسي أنها بذلت كل ما لديها وأن عملية البحث لم تسفر عن أي نتيجة لتنتهي عملية البحث التي استمرت لثلاث أيام إلا أن شقيقة اللاعب قادت حملة من أجل استمرار البحث عن سالا.

سالا كارديف سيتي

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