انتهت في الدوري – المصري (1) بتروجيت (0) نهاية المباراة

يتابع FilGoal.com مباراة المصري البورسعيدي ضد بتروجيت في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

طالع تشكيل الفريقين وأحداث المباراة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة

ق. 72 جوووووول أول للمصري. تصويبة من إسلام عيسى تصطدم بالعارضة العلوية ويتابعها جريندو في المرمى.

ق. 68 كريس جادي يخترق ويتوغل ويراوغ دفاعات المصري ثم يسدد في يد مسعود.

ق. 60 محمد أبو النجا يتصدى لتصويبة عمر كمال عبد الواحد من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاتي