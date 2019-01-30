في بيان رسمي - الشرطة العراقي يرفض انتقال مهند علي ليوفنتوس

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 15:43

كتب : FilGoal

العراق - اليمن - كأس آسيا 2019

رفض نادي الشرطة العراقي بيع لاعبه مهند علي إلى عدة فرق أوروبية أبرزها يوفنتوس الإيطالي.

وأصدر النادي بيانا أوضح فيه أسباب الرفض.

وجاء البيان كالتالي:-

أخبار متعلقة

ربيعة لـ في الجول: قيدي محليا تحد كبير.. وسنقاتل من أجل لقب الدوري خبر في الجول - حسابات معقدة تؤجل حسم مقعدي الأهلي بإفريقيا.. عمرو جمال في الصورة رسميا - الأهلي يقيد عمرو جمال وربيعة محليا.. وتأجيل حسم مقعدي القائمة الإفريقية حكم لقاء مصر والنيجر يدير مباراة الأهلي وسيمبا

نادي الشرطة يتخذ القرار النهائي بخصوص مهند علي

عقدت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي اجتماعاً استثنائياً للتباحث في العقود التي وردت الى النادي بصورة رسمية للحصول على خدمات مهاجم الفريق والمنتخب الوطني مهند علي.

وتعلن إدارة النادي عن غض النظر عن فكرة التخلي عن خدمات اللاعب مهند علي في الفترة الحالية ويبقى اللاعب في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي وحينها يتم دراسة مستقبله الاحترافي سواء البقاء الى نهاية عقده او اختيار عقد مناسب .

سبب عدم قبول اَي عقد من العقود التي وردت الى النادي جاء لكون ان جميع تلك العقود لم تكن بالقيمة المالية التي تليق بالنادي واللاعب الذي يطمح الى ان يخوض تجربة احترافية على اعلى مستوى .

ويكذب النادي ما تم تناوله في وسائل الاعلام المختلفة بخصوص تقديم بعض الأندية عروض بمبالغ مالية كبيرة وصلت الى الستة مليون دولار وشدد على ان العروض المالية لم تكن ملبية للطموح التي تليق بالمستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب .

وبينت ان الادارة تباحثت في جميع العقود المقدمة ومدى فائدتها للاعب او النادي وتم اتخاذ قرار بإبقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي الذي نطمح خلاله الى الوصول الى منصات التتويج وان الادارة مؤمنة بان مهند علي سيكون له دور كبير في تحقيق حلم الجماهير .

العقود التي قدمت بصورة رسمية الى النادي كانت من قبل أندية العين الإماراتي وبنفيكا البرتغالي وغلطا سراي وجنك البلجيكي وآيك اثينا اليوناني ويوفنتوس الإيطالي.

View this post on Instagram

نادي الشرطة يتخذ القرار النهائي بخصوص مهند علي علي البهادلي - المنسق الاعلامي لفريق الشرطة عقدت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي اجتماعاً استثنائياً للتباحث في العقود التي وردت الى النادي بصورة رسمية للحصول على خدمات مهاجم الفريق والمنتخب الوطني مهند علي . واعلنت ادارة النادي في بيان رسمي عن غض النظر عن فكرة التخلي عن خدمات اللاعب مهند علي في الفترة الحالية ويبقى اللاعب في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي وحينها يتم دراسة مستقبله الاحترافي سواء البقاء الى نهاية عقده او اختيار عقد مناسب . واشار البيان الى ان سبب عدم قبول اَي عقد من العقود التي وردت الى النادي جاء لكون ان جميع تلك العقود لم تكن بالقيمة المالية التي تليق بالنادي واللاعب الذي يطمح الى ان يخوض تجربة احترافية على اعلى مستوى . وكذب النادي ما تم تناوله في وسائل الاعلام المختلفة بخصوص تقديم بعض الأندية عروض بمبالغ مالية كبيرة وصلت الى الستة مليون دولار وشدد على ان العروض المالية لم تكن ملبية للطموح التي تليق بالمستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب . وبينت ان الادارة تباحثت في جميع العقود المقدمة ومدى فائدتها للاعب او النادي وتم اتخاذ قرار بإبقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي الذي نطمح خلاله الى الوصول الى منصات التتويج وان الادارة مؤمنة بان مهند علي سيكون له دور كبير في تحقيق حلم الجماهير . واشار الى ان العقود التي قدمت بصورة رسمية الى النادي كانت من قبل أندية العين الإماراتي وبنفيكا البرتغالي وغلطا سراي وجنك البلجيكي وآيك اثينا اليوناني ويوفنتوس الإيطالي . @ali_hameed18

A post shared by نادي الشرطة الرياضي (@alshorta_club_official) on

وشارك مهند مع المنتخب العراقي كأس آسيا بالإمارات هذا الشهر.

العراق مهند علي يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيان رسمي – الأهلي يطلب مضاعفة الحضور الجماهيري في المباريات دقيقة | مصر
حقائق مثيرة في مستشفى الأهلي.. من المسؤول في أزمة الـ"65% إصابات عضلية"؟ 13 دقيقة | تقرير في الجول
مباشر في الدوري - إنبي (0) المقاولون (0) بداية المباراة 14 دقيقة | الدوري المصري
جريندو: كنا بحاجة للفوز.. وسنستغل الموقف للعودة إلى المربع الذهبي 17 دقيقة | الدوري المصري
راموس جاهز لمواجهة جيرونا 32 دقيقة | أوروبا
ماني: لا نفكر في سلسلة اللا هزيمة على أنفيلد 33 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك