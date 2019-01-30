ستيرلنج: الصراع على اللقب لم ينته بعد

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 15:30

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

يرى رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لم تنته، رغم الخسارة الموجعة على يد نيوكاسل يونايتد.

وفشل سيتي في تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط قبل مواجهة الريدز ضد ليستر سيتي يوم الأربعاء، وذلك بالخسارة من نيوكاسل 1-2 ليلة الثلاثاء.

وقال رحيم عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوم الأربعاء: "لم نقدم أفضل أداء أمام نيوكاسل وكانت النتيجة مخيبة للآمال".

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وأضاف الدولي الإنجليزي "المنافسة على اللقب لم تنته بعد، خاصة مع بقاء العديد من المباريات في الموسم".

ليفربول في الصدارة بـ60 نقطة من 23 مباراة ويتبقى له 15 مباراة حتى نهاية الموسم، مقابل 56 نقطة لسيتي من 24 مباراة ويتبقى له 14 مباراة فقط.

كان بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي قد شدد على أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن الموسم سينتهي بعد أربعة أشهر من الآن، وما زال هناك الكثير من الألقاب والنقاط ليلعب عليها الفريق.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "في الأسبوع القادم ستكون مواجهات صعبة أمام أرسنال وإيفرتون وتشيلسي، إذا أردنا الاستمرار علينا أن نقبل بالتحدي".

وأتم المدرب الإسباني "نحن في شهر يناير وما زلنا خلف المتصدر، ولكن هناك الكثير من الألقاب والنقاط لنلعب عليها".

رحيم ستيرلنج مانشستر سيتي ليفربول

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