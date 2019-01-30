أجويرو يرفض الاستسلام: سنقاتل حتى نهاية الموسم

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 14:52

كتب : FilGoal

أجويرو

رفض سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الاستسلام، وأوضح أن فريقه سيواصل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى النهاية.

وفشل سيتي في تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط قبل مواجهة الريدز ضد ليستر سيتي يوم الأربعاء، وذلك بالخسارة من نيوكاسل يونايتد 1-2 ليلة الثلاثاء.

وقال أجويرو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لم يكتب لنا القدر أن نفوز في هذه المرة".

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وأضاف الدولي الأرجنتيني "لكننا سنقاتل حتى النهاية كما نفعل دائما".

كان بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي قد شدد على أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن الموسم سينتهي بعد أربعة أشهر من الآن، وما زال هناك الكثير من الألقاب والنقاط ليلعب عليها الفريق.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "في الأسبوع القادم ستكون مواجهات صعبة أمام أرسنال وإيفرتون وتشيلسي، إذا أردنا الاستمرار علينا أن نقبل بالتحدي".

وأتم المدرب الإسباني "نحن في شهر يناير وما زلنا خلف المتصدر، ولكن هناك الكثير من الألقاب والنقاط لنلعب عليها".

ليفربول في الصدارة بـ60 نقطة من 23 مباراة ويتبقى له 15 مباراة حتى نهاية الموسم، مقابل 56 نقطة لسيتي من 24 مباراة ويتبقى له 14 مباراة فقط.

مانشستر سيتي ليفربول سيرجيو أجويرو

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