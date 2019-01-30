رسميا - الأهلي يقيد عمرو جمال وربيعة محليا.. وتأجيل حسم مقعدي القائمة الإفريقية

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 14:44

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

قرر النادي الأهلي قيد الثنائي عمرو جمال ورامي ربيعة في القائمة المحلية للفريق.

عمرو جمال

النادي : الأهلي

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

ويتبقى للأهلي مقعدان في القائمة الإفريقية من المقرر أن يتم الإعلان عنهما اليوم الأربعاء.

وكان الثنائي رامي ربيعة وعمرو جمال على قائمة الانتظار المحلية قبل أن يقرر الأهلي قيدهما.

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وكانت مواجهة الزمالك في يناير الماضي هي أخر مواجهة خاضها ربيعة بقميص الأهلي قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة.

بينما لم يلعب عمرو جمال بقميص الأهلي منذ صيف 2017 قبل أن ينتقل إلى بيدفيست الجنوب إفريقي على سبيل الإعارة ومن بعده هيلسينكي الفنلندي.

وتم تأجيل حسم المقعدين الشاغرين بالقائمة الإفريقية إلى الساعات المقبلة وذلك بعد اجتماع بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي.

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