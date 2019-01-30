فابينيو قد يحل أزمة الظهير الأيمن لليفربول أمام ليستر

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 14:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - كريستال بالاس

قد يلعب فابينيو لاعب وسط ليفربول في مركز الظهير الأيمن بمباراة الفريق ضد ليستر سيتي مساء الأربعاء.

ويستضيف ليفربول منافسه ليستر سيتي ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، في ظل غياب ترينت ألكسندر-أرنولد وجو جوميز للإصابة وجيمس ميلنر للإيقاف.

وقال كلوب عن فابينيو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ينبغي عليكم الانتظار، ولكنه سيشارك في الجانب الأيمن".

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وتحدث فابينيو عن الأمر قائلا "لدينا لاعبين مصابين وغائبين، ولدينا خيارات أخرى متاحة مثلي ومثل رافا كاماتشو".

وأضاف "نعلم أنه بإمكاننا التأقلم مع احتياجات الفريق، والمدرب يعلم أنه يمكننا اللعب أن نواجه مثل هذه المواقف، وأنه يستطيع الاعتماد علينا".

الفوز على ليستر سيرفع رصيد ليفربول إلى 63 نقطة بفارق 7 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي فشل في تقليص الفارق بينهما بالخسارة من نيوكاسل يونايتد 1-2 ليلة الثلاثاء.

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ليفربول ليستر سيتي فابينيو

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