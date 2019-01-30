رسميا - مهاجم بايرن إلى الدوري الصيني

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 13:50

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد آيك أثينا

أعلن بايرن ميونيخ انتقال مهاجمه ساندرو فاجنر إلى نادي تيانجين تيدا، صاحب المركز ١٤ في الموسم الماضي من الدوري الصيني.

صاحب ال٣١ عاما الذي لعب ضمن صفوف شباب بايرن ١١ عاما وعامين مع الفريق الثاني ومثلهما مع الفريق الأول، طالب بفسخ عقده الممتد حتى ٢٠٢٠ بالتراضي.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن في تصريحات لموقع ناديه: "جاء فاجنر وطلب فسخ تعاقده عقب تلقيه عرضا جذابا من الدوري الصيني. وافقنا على طلبه، ونشكره على الفترة التي قضاها معنا، ونتمنى له التوفيق في مستقبله".

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فاجنر المولود في ميونيخ، ولعب ضمن صفوف العديد من الأندية الألمانية، خاض مع البافاري ٣٤ مباراة وأحرز ١٠ أهداف، وفاز مع بايرن بالدوري عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٨، والكأس عام ٢٠٠٧، وكأس الاتحاد الألماني ٢٠١٨.

وفاز فاجنر في ٢٠٠٩ مع منتخب ألمانيا دون ٢١ عاما، بلقب كأس أمم أوروبا، ومع المانشافت حصد كأس القارات ٢٠١٧.

ساندرو فاجنر بايرن ميونيخ

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