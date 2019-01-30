رسميا - ضربة موجعة لباريس سان جيرمان.. نيمار يغيب لمدة 10 أسابيع

تلقى نادي باريس سان جيرمان ضربة موجعة بغياب نيمار نجم الفريق لمدة 10 أسابيع بسبب الإصابة.

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وتأكد بذلك غياب نيمار عن مواجهتي باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض نيمار للإصابة في القدم اليمنى خلال مواجهة ستراسبورج بكأس الرابطة وتلقى العلاج قبل أن يضطر للخروج من الملعب متأثرا بإصابته.

بعدها أصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا ليكشف " الدولي البرازيلي يعاني من تكرار الآلام في مشط القدم اليمنى، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في فبراير الماضي وأجبرته على الغياب لعدة أشهر".

وكشف النادي الفرنسي أنه بعد التشاور مع خبراء طبيين مشهورين عالميا تم اتخاذ القرار العلاج المناسب لنيمار.

وأشار باريس سان جيرمان إلى أنه من المتوقع عودة اللاعب مرة أخرى بعد 10 أسابيع.

وبغياب نيمار لمدة شهرين ونصف أي أن عودته ستكون في منتصف أبريل، وربما يلحق مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تخطي مانشستر يونايتد.