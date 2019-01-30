تريزيجيه يغيب عن مران قاسم باشا ويصرح: أريد الانتقال لجالاتا سراي

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 13:27

كتب : نادر عيد

تريزيجيه - قاسم باشا

ذكرت تقارير تركية أن محمود حسن "تريزيجيه" جناح قاسم باشا غاب عن مران فريقه يوم الأربعاء، بينما ربطته بالانتقال لجالاتا سراي خلال ساعات.

تريزيجيه ارتبط بالانتقال لأكثر من فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي مساء الخميس.

وأفادت جريدة سبوركس التركية أن تريزيجيه لم يحضر مران الأربعاء مع فريقه رفقة زميليه مباي دياني وأوليفر فياجنو.

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فيما نقلت صحيفة سبورأنديباي تصريحات لتريزيجيه قال فيها لإدارة ناديه: "جالاتا سراي يرغب في ضمي وأنا أريد الانتقال لصفوفه".

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الناديين مستمرة في الوقت الحالي.

الرحيل ليس سهلا

رحيل تريزيجيه من قاسم باشا لن يكون بالأمر السهل على الإطلاق والسبب شرط النادي التركي.

قاسم باشا لا يرغب في بيع تريزيجيه بمبلغ أقل من 10 ملايين يورو.

ماذا عن العروض المقدمة لـ اللاعب؟ FilGoal.comعلم بوجود أكثر من عرض من دوريات عربية لـ تريزيجيه إلى جانب العروض الأوروبية التي كشفتها الصحف التركية في وقت سابق.

نادي لاتسيو الإيطالي عرض 6 ملايين يورو لضم تريزيجيه في يناير، إلى جانب رغبة شتوتجارت الألماني أيضا في ضم اللاعب.

جناح منتخب مصر لم يدخل في مناقشات مباشرة مع أي مسؤول في أي ناد، مفضلا ترك اتفاقه على الشروط الشخصية مع أي فريق عقب اتفاق الفريق بالفعل مع قاسم باشا.

وانضم تريزيجيه لـ قاسم باشا داية الموسم الماضي معارا من نادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل لهم بشكل كامل منتصف الموسم.

ويقدم تريزيجيه أداءً جيدا مع قاسم باشا هذا الموسم. سجل 5 أهداف وصنع 5 خلال مشاركته في 19 مباراة.

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