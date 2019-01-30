جوارديولا يفشل في معادلة سجل مورينيو بالدوري الإنجليزي

حرم رافاييل بينيتيث مدرب نيوكاسل يونايتد منافسه يوم الثلاثاء جوسيب جوارديولا من الوصول إلى نفس إنجاز جوزيه مورينيو صاحب أفضل نتائج بأول 100 مباراة يقودها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان جوارديولا على بعد 3 نقاط من معادلة إنجاز البرتغالي مورينيو لكن فريقه مانشستر سيتي فرط في تقدمه على مضيفه نيوكاسل ليخسر بنتيجة 2-1.

توقف رصيد الإسباني عند 234 نقطة في أول 100 مباراة يقودها في الدوري.

ليصبح الثاني في قائمة المدربين أصحاب أفضل نتائج في أول 100 لقاء بالبطولة الصعبة.

يبقى مورينيو، الذي خاض مع تشيلسي أول 100 لقاء له في الدوري الإنجليزي، الأفضل بحصد 237 نقطة.

فاز في 73 مباراة وتعادل في 18 وخسر 9. بينما جوارديولا فاز في 73 وخسر 12.

ويأتي ثالثا مانويل بيلليجريني التشيلي الذي توج بالدوري مع سيتي في موسم 2013-2014، حصد 212 نقطة.

وخلفه مباشرة أيقونة التدريب السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد والمتوج باللقب 13 مرة، حصد 211 نقطة.

وفي المركز الخامس روبرتو مانشيني الإيطالي الذي توج باللقب مع سيتي بشكل دراماتيكي في اللحظات الأخيرة بموسم 2011-2012، حصد 205 نقطة.