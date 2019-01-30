ساري عن رحيل هازارد: هو سيد قراره

قال ماوريزيو ساري مدرب تشيلسي إن لاعبه إدين هازارد حر في قراره سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل إلى ناد آخر يبدأ معه مرحلة جديدة في مشواره الكروي.

إدين هازارد النادي : تشيلسي تشيلسي

وصرح الإيطالي للصحفيين "هازارد عمره 28. إذا أراد الرحيل فعليه أن يفعل ذلك. بالطبع أتمنى العكس، أتمنى بقائه هنا".

وأتم مدرب نابولي السابق "لديه الطموح ليكون أفضل لاعب في أوروبا بالوقت الحاضر".

ولم يخف هازارد قائد بلجيكا نيته في خوض تجربة جديدة خارج تشيلسي الذي يلعب له منذ 2012.

وتتمنى أكبر فرق القارة العجوز الحصول على خدمات لاعب ليل الفرنسي السابق.

وزعمت تقارير أن ريال مدريد يمني نفسه بانتداب هازارد بعدما رحل عن الفريق كريستيانو رونالدو في يوليو الماضي.

ويمتد عقد هازارد مع تشيلسي إلى 2020 وتقدر حاليا قيمة اللاعب بـ135 مليون جنيه إسترليني.