ساري عن رحيل هازارد: هو سيد قراره
الأربعاء، 30 يناير 2019 - 12:51
كتب : FilGoal
قال ماوريزيو ساري مدرب تشيلسي إن لاعبه إدين هازارد حر في قراره سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل إلى ناد آخر يبدأ معه مرحلة جديدة في مشواره الكروي.
إدين هازارد
النادي : تشيلسي
وصرح الإيطالي للصحفيين "هازارد عمره 28. إذا أراد الرحيل فعليه أن يفعل ذلك. بالطبع أتمنى العكس، أتمنى بقائه هنا".
وأتم مدرب نابولي السابق "لديه الطموح ليكون أفضل لاعب في أوروبا بالوقت الحاضر".
ولم يخف هازارد قائد بلجيكا نيته في خوض تجربة جديدة خارج تشيلسي الذي يلعب له منذ 2012.
وتتمنى أكبر فرق القارة العجوز الحصول على خدمات لاعب ليل الفرنسي السابق.
وزعمت تقارير أن ريال مدريد يمني نفسه بانتداب هازارد بعدما رحل عن الفريق كريستيانو رونالدو في يوليو الماضي.
ويمتد عقد هازارد مع تشيلسي إلى 2020 وتقدر حاليا قيمة اللاعب بـ135 مليون جنيه إسترليني.