صلاح يواجه ليستر وعينه على رقم قياسي جديد

يدخل نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مباراة ليستر سيتي ليلة الأربعاء وعينه على رقم قياسي جديد.

ويحل ليستر سيتي ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي في العاشرة من مساء الأربعاء.

وسجل صلاح 19 هدفا حتى الآن في كل المسابقات هذا الموسم، وإذ هز شباك ليستر الليلة فأنه سيصبح أول لاعب من ليفربول يحرز 20 هدفا في موسمين متتاليين منذ موسم 2013-2014.

اللاعب الأخير الذي فعلها كان لويس سواريز في موسمي 2012-2013 ثم 2013-2014.

وسجل صلاح 44 هدفا خلال 52 مباراة بالموسم الماضي محطما معظم الأرقام القياسية.

وإذا نجح الدولي المصري في تسجيل هدفين في شباك ليستر سيتي، سيرفع رصيده إلى 50 هدفا في الدوري مع ليفربول خلال 60 مباراة فقط.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا بفارق هدف عن بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

يذكر أن لاعب المقاولون العرب السابق سجل 3 أهداف في 3 مباريات لعبها ضد ليستر سيتي.

الفوز على ليستر سيرفع رصيد ليفربول إلى 63 نقطة بفارق 7 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي فشل في تقليص الفارق بينهما بالخسارة من نيوكاسل يونايتد 1-2 ليلة الثلاثاء.