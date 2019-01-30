مران الأهلي - جلسة بين لاسارتي وسعد سمير.. واستمرار تأهيل المصابين

عقد مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي جلسة منفردة مع سعد سمير مدافع الفريق على هامش المران الصباحي المقام على ملعب مختار التتش.

وتحدث لاسارتي مع سعد سمير حول العديد من الجوانب الفنية خاصة بعد أن عاد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وعاد سمير للمشاركة مع الفريق بعد غياب للإصابة إذ حل بديلا لياسر إبراهيم في الشوط الثاني من مواجهة وادي دجلة الأخيرة.

كما عقد لاسارتي جلسة قصيرة مع معاونيه قبل انطلاق مران الفريق للحديث عن كل ما يتعلق بمواجهة سيمبا.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك أيمن أشرف ظهير أيسر فريق الأهلي في تدريبات اليوم مرتديا واقيا خاصا للأنف.

واستمر تأهيل اللاعبين المصابين أحمد فتحي ووليد أزارو ورمضان صبحي وحمدي فتحي بخوض تدريبات تأهيلية.

ويعود الأهلي للعب في الدوري مرة أخرى بمواجهة إنبي يوم الثلاثاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 13 بالمسابقة.