كلوب: هذه العقلية ستساعدنا حتى نهاية الموسم

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 12:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - شاكيري - ليفربول - كارديف

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن العقلية التي تعامل بها الفريق خلال مباراتي برايتون وكريستال بالاس، يمكنها مساعدة الفريق فيما تبقى من الموسم الجاري.

وبذل ليفربول مجهوداً كبيراً خلال الفوز بهدف على برايتون، قبل الانتصار بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على كريستال بالاس، وذلك في المباراتين الأخيرتين، ليواصل تصدره لقمة الدوري الإنجليزي.

وكتب كلوب عبر عموده قبل مواجهة ليستر سيتي فيما أبرزه موقع ناديه: "من أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق الفوز على كريستال بالاس، هو كيفية تعامل الفريق مع الصعوبات وإيجاد الطرق الممكنة لتحقيق الفوز".

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وأضاف "جاء لاعبو كريستال بالاس إلى أنفيلد بعد أن حققوا نتائج كبيرة في الدوري ولعبوا بشكل جيد وتم اختبارنا إلى أقصى حد. تغلبنا على كل المشاكل ووجدنا طريقة للفوز وقدمنا كرة قدم رائعة وخلقنا العديد من الفرص وأحرزنا ٤ أهداف".

وواصل "تلك العقلية ستكون حاسمة بالنسبة لنا فيما تبقى من الموسم. لم نكن في حاجة للقتال أمام برايتون وبالاس لنعلم هذا. ندرك جيداً أن أي فريق يوجهنا، يمتلك الدوافع لهزيمتنا. لن يمكننا حصد النقاط إلا بعد أن نتحلى بهذه العقلية. مع ذلك أؤكد أن كل ما تحقق هو إلى الآن. يجب أن نواصل القيام بهذا وأن نقاتل لإيجاد طريقة ما لتحقيق الفوز".

وأتم المدرب الألماني "بصفتنا مدربين، نقوم بتحليل دقيق لمنافسينا. بالنظر لسجل ليستر هذا الموسم، نجد أنهم حققوا الفوز على أفضل الفرق في الدوري داخل وخارج ديارهم. المباراة التي خضناها في ليستر، كانت أيضاً قوية للغاية".

وفشل مانشستر سيتي في تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط قبل مواجهة الريدز ضد ليستر سيتي يوم الأربعاء، وذلك بالخسارة من نيوكاسل يونايتد 1-2 ليلة الثلاثاء.

ليفربول مانشستر سيتي يورجن كلوب

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