فيرناندينيو: سنرفع رؤوسنا ونواصل القتال حتى النهاية

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 12:13

كتب : FilGoal

فيرناندينيو

رفع فيرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي راية التحدي وأوضح أن فريقه سيواصل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى النهاية.

وفشل سيتي في تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط قبل مواجهة الريدز ضد ليستر سيتي يوم الأربعاء، وذلك بالخسارة من نيوكاسل يونايتد 1-2 ليلة الثلاثاء.

وقال فيرناندينيو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لم تكن النتيجة التي أردناها أو أفضل أداء".

أخبار متعلقة

جوارديولا: إذا أردنا الاستمرار في المنافسة علينا قبول التحدي إيمري: سواريز سيساعد أرسنال في حل مشكلة الجناح.. أتمنى استعادة المصابين قبل مواجهة سيتي بوكيتينو: توتنام سيكون مثل ريال مدريد يوما ما سولشاير: فخور بالروح القتالية للاعبين.. لذلك سعيد بالنقطة

وأضاف الدولي البرازيلي "لكن الآن حان الوقت لرفع رأسنا ومواصلة القتال حتى النهاية".

كان بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي قد شدد على أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن الموسم سينتهي بعد أربعة أشهر من الآن، وما زال هناك الكثير من الألقاب والنقاط ليلعب عليها الفريق.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "في الأسبوع القادم ستكون مواجهات صعبة أمام أرسنال وإيفرتون وتشيلسي، إذا أردنا الاستمرار علينا أن نقبل بالتحدي".

وأتم المدرب الإسباني "نحن في شهر يناير وما زلنا خلف المتصدر، ولكن هناك الكثير من الألقاب والنقاط لنلعب عليها".

ليفربول في الصدارة بـ60 نقطة من 23 مباراة، مقابل 56 نقطة لسيتي من 24 مباراة.

فيرناندينيو مانشستر سيتي ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

بعد إقصاء الإسماعيلي.. هل يعبر القسنطيني لربع نهائي الأبطال يوم الجمعة دون أن يلعب؟ 30 ثاتيه | إفريقيا
خبر في الجول - حسابات معقدة تؤجل حسم مقعدي الأهلي بإفريقيا.. عمرو جمال في الصورة 16 دقيقة | إفريقيا
أجويرو يرفض الاستسلام: سنقاتل حتى نهاية الموسم 30 دقيقة | أوروبا
رسميا - الأهلي يقيد عمرو جمال وربيعة محليا.. وتأجيل حسم مقعدي القائمة الإفريقية 38 دقيقة | الدوري المصري
فابينيو قد يحل أزمة الظهير الأيمن لليفربول أمام ليستر ساعة | أوروبا
الموزمبيقي ألفساو يدير لقاء الزمالك وجورماهيا ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك