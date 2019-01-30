فيرناندينيو: سنرفع رؤوسنا ونواصل القتال حتى النهاية

رفع فيرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي راية التحدي وأوضح أن فريقه سيواصل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى النهاية.

وفشل سيتي في تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط قبل مواجهة الريدز ضد ليستر سيتي يوم الأربعاء، وذلك بالخسارة من نيوكاسل يونايتد 1-2 ليلة الثلاثاء.

وقال فيرناندينيو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لم تكن النتيجة التي أردناها أو أفضل أداء".

وأضاف الدولي البرازيلي "لكن الآن حان الوقت لرفع رأسنا ومواصلة القتال حتى النهاية".

كان بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي قد شدد على أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن الموسم سينتهي بعد أربعة أشهر من الآن، وما زال هناك الكثير من الألقاب والنقاط ليلعب عليها الفريق.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "في الأسبوع القادم ستكون مواجهات صعبة أمام أرسنال وإيفرتون وتشيلسي، إذا أردنا الاستمرار علينا أن نقبل بالتحدي".

وأتم المدرب الإسباني "نحن في شهر يناير وما زلنا خلف المتصدر، ولكن هناك الكثير من الألقاب والنقاط لنلعب عليها".

ليفربول في الصدارة بـ60 نقطة من 23 مباراة، مقابل 56 نقطة لسيتي من 24 مباراة.