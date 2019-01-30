إيمري: سواريز سيساعد أرسنال في حل مشكلة الجناح.. أتمنى استعادة المصابين قبل مواجهة سيتي

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 11:56

كتب : محمد سمير

إيمري - أرسنال

يأمل أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال في استعادة عدد من لاعبيه المصابين قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بجانب سرعة انتهاء التعاقد مع دينيس سواريز لاعب برشلونة.

دينيس سواريز

النادي : برشلونة

أرسنال

وتشير التقارير إلى اقتراب دينيس سواريز من الانتقال إلى أرسنال لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وقال إيمري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "انضمام سواريز إلينا في حالة إتمام الاتفاق سيساعد في حل مشكلة الجناح".

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وعن تأقلمه مع الدوري الإنجليزي أوضح إيمري "لا أعرف حتى الآن، إنه تحد بالنسبة له".

وبسؤاله عن احتمالية انضمام إيفان بيريسيتش بجانب سواريز أوضح "إذا انضما إلينا ستكون أخبار جيدة، لكن لا أعلم ما سيحدث فتركيزي على المباراة المقبلة".

ويلعب أرسنال أمام مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل على ملعب الاتحاد.

وبالحديث عن اللاعبي المصابين قال إيمري "لا أعلم موقفهم من المشاركة سيتضح ذلك خلال التدريبات".

وأتم "أتمنى أن يكون بعض منهم جاهز لخوض مواجهة مانشستر سيتي، مثل ميتلاند نايلز".

ويعاني أرنسال من غياب هيكتور بيليرين وسوكراتيس ولورنت كوسيلني بجانب ميتلاند نايلز.

سواريز برشلونة أرسنال

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