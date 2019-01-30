بوكيتينو: توتنام سيكون مثل ريال مدريد يوما ما

يتفائل ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام بمستقبل الفريق الإنجليزي الذي يسعى لمزاحمة الكبار ليس فقط في إنجلترا وإنما في كامل القارة العجوز.

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية:"هل أرى توتنام في نفس مستوى ريال مدريد مستقبلا؟ بالتأكيد. النادي سيمتلك البنية التحتية يوما ما تجعله في نفس المستوى".

وواصل لاعب التانجو السابق عشية مواجهته لواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء "الأمر برمته يتعلق بالإيمان وبناء التاريخ. صعب، لكن طبيعيا حدوثه حين تود المنافسة مع الكبار. أعتقد أن توتنام سيمتلك يوما البنية التحتية التي تجعله قادرا على المنافسة على كل الألقاب".

وقالت تقارير في وقت سابق أن بوكيتينو قد يترك فريق سبيرز في ظل رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدماته وأبرزها مانشستر يونايتد.

ولم ينف المدرب البالغ عمره 46 عاما الأمر فأجاب حين سئل عن مستقبله مع توتنام "لا أعد بالبقاء طويلا. انظر، الأمر يعتمد على الحالة المزاجية للرئيس، قرار الشركة. الاستمرار هنا ليس قراري وحدي. وقعت منذ عام على عقد يمتد لخمسة مواسم، لكن في كرة القدم هذا لا يعني أنك ستستمر هنا للأبد، مثل اللاعبين، مثل أي موظف في النادي".

وزعمت تقارير أيضا أن بوكيتينو مطلوب في ريال مدريد الذي يتخبط منذ رحيل المدرب زين الدين زيدان مع نهاية الموسم الماضي.

ويقود بوكيتينو فريق توتنام منذ 2014 ولم يفز معه بأي لقب لكنه حقق نتائج طيبة وحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي في سبتمبر 2015 وفبراير 2016 وإبريل 2017.