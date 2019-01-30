تقرير: يوفنتوس ودروتموند مهتمان بمدافع تشيلسي

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن يوفنتوس ودورتموند مهتمان بالحصول على خدمات أندرياس كريستنسن لاعب تشيلسي الذي خرج من حسابات المدرب ماوريزيو ساري.

وأشارت صن إلى أن الناديين مستعدان للتقدم بعرض للحصول على المدافع الدنماركي البالغ عمره 22 عاما.

وتوترت العلاقة بين ساري واللاعب السابق لبروسيا مونشنجلادباخ بعدما ترك دكة بدلاء فريق تشيلسي ليذهب إلى المرحاض أثناء الدقائق الأخيرة من مباراة أرسنال التي خسرها النادي بنتيجة 2-صفر في 19 يناير.

ويسعى يوفنتوس بطل إيطاليا لتدعيم دفاعه بعد رحيل المغربي مهدي بن عطية إلى الدحيل القطري بينما دورتموند متصدر الدوري الألماني لن يتردد في تقوية قائمته أملا في التتويج بالبطولة نهاية الموسم.

وشارك كريستنسن في مباراة واحدة فقط بالموسم الحالي للدوري.

وانضم كريستنسن من بروندبي الدنماركي إلى تشيلسي في 2012.