مواعيد مباريات الأربعاء 30-1-2019.. ليفربول أمام ليستر وبرشلونة لإنقاذ الكأس

يشهد اليوم الأربعاء مباريات مثيرة في مختلف البطولات العالمية.

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تستأنف مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز، بمواجهة قوية بين المصري وبتروجيت على ملعب الإسماعيلية في الرابعة عصرا.

وتأتي المواجهة الثانية بين إنبي والمقاولون العرب في السابعة مساء على ملعب بتروسبورت.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الدوري الإنجليزي إذ يلتقي ليفربول أمام ليستر سيتي على ملعب أنفيلد للابتعاد بالصدارة بعد تعثر مانشستر سيتي في العاشرة مساء.

ويحل تشيلسي ضيفا على بورنموث في العاشرة إلا ربع مساء.

أما في كأس ملك إسبانيا فيستضيف برشلونة فريق إشبيلية في العاشرة والنصف مساء بإياب ربع نهائي البطولة لتعويض خسارة الذهاب بهدفين نظيفين.

وفي كأس إيطاليا يحل يوفنتوس ضيفا على أتالانتا بينما يواجه فيورنتينا فريق روما.