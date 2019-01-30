مران الأهلي - تدريبات إضافية للبدلاء وحمدي فتحي يواصل التأهيل

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 10:52

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - الأهلي - وادي دجلة

أدى لاعبو الأهلي، الذين لم يشاركوا منذ البداية أمام وادي دجلة يوم الاثنين، تدريبات بدنية قوية يوم الأربعاء في ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

بينما أدى الأساسيون تدريبات استشفائية.

وواصل حمدي فتحي القيام بتدريبات تأهيلية وكذلك صالح جمعة وخضع رمضان صبحي لجلسة علاج.

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وتدرب أيمن أشرف بقناع واقي بسبب كدمة في أنفه.

ويستعد الأهلي لاستضافة سيمبا التنزاني يوم السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على دجلة بنتيجة 2-1 محققا فوزه الثالث على التوالي في البطولة المصرية.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي يوم الثلاثاء.

الأهلي حمدي فتحي

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