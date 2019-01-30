البرلمان يكرم محمد صلاح في مارس‎

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 09:03

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - حفل الأفضل في العالم

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إن مجلس الشعب بصدد تكريم محمد صلاح نجم منتخب مصر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وصرح سويلم عبر قناة صدى البلد "أعضاء مجلس الشعب حريصون على تكريم صلاح تحت قبة البرلمان".

وأوضح "تم التنسيق أن يكون موعد التكريم عند انضمام صلاح لمعسكر المنتخب في مارس".

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وأشار "سيحضر هذا التكريم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، وكذلك الجهاز الفني للمنتخب".

وأتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وعضو مجلس الشعب "تكريم البرلمان لصلاح سيستحوذ على اهتمام العالم، وينقل رسالة مهمة بأن يكون هذا النجم الكبير نموذج لكل الشباب العربي".

يذكر أن المنتخب سيخوض مباراتين في شهر مارس أمام النيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 ثم مواجهة نيجيريا وديا في عقر دارها.

محمد صلاح منتخب مصر

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