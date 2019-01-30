جوارديولا: لم نفرض أسلوبنا على نيوكاسل فخسرنا.. الفوز بالدوري بات أصعب ولكن

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 00:56

كتب : محرر في الجول

بيب جوارديولا

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه فشل في فرض أسلوب لعبه على نيوكاسل، وهذا كان سبب الخسارة 2-1 يوم الثلاثاء في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وفشل سيتي في تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط قبل مواجهة الريدز ضد ليستر سيتي يوم الأربعاء.

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وقال جوارديولا عقب المباراة: "لم نقدم أفضل أداء لنا، بدأنا المباراة بتسجيل هدف، ولكن طوال المباراة لم يكن لدينا القدرة على فرض أسلوبنا ولعبنا ببطء".

وتابع "وضعنا نفسنا في هذا الموقف، نيوكاسل حصلوا على فرصتين سجلوا من الأولى وفي الثانية حصلوا على ركلة جزاء".

واستدرك "حصلنا على فرص للتسجيل، لكن الأمور كانت انتهت".

وعن منافسة ليفربول، قال: "الأمور أصعب الآن، علينا الفوز بمباريات أكثر".

وأتم "في كرة القدم كل شيء ممكن، لكن علينا أولا أن نقوم ما علينا حتى لا نخسر لأن كرة القدم تتعلق بالتفاصيل".

سيتي ليفربول

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