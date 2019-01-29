مدرب المقاصة: خسرنا بأخطاء ساذجة.. الزمالك كان بإمكانه الفوز بأكثر من 4 أهداف

قال منير عقيلة مدرب مصر للمقاصة إن فريقه أفلت من هزيمة ثقيلة بعد الخسارة أمام الزمالك 1-4 مساء الثلاثاء في بطولة الدوري المصري.

وصرح عقيلة عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أداء المقاصة كان جيدا للدقيقة 40 رغم الخسارة الكبيرة أمام الأهلي في المباراة الماضية، إلا أننا تلقينا هدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حسما اللقاء مبكرا وكان من الصعب العودة في الشوط الثاني".

وأضاف: "تلقينا الأهداف بسبب أخطاء ساذجة في فقدان الكرة من محمد توني وعصام صبحي، مما أثر على الفريق، وكان من الممكن الخسارة بأكثر من 4 أهداف، أبارك للزمالك، وسنحاول دعم لاعبي المقاصة نفسيا بعد الخسارتين الكبيرتين أمام الأهلي ثم الزمالك".

وأوضح: "المدير الفني طلعت يوسف نبه على اللاعبين بين الشوطين بضرورة الأداء بنفس الشكل، والالتزام والتمركز الجيد وعدم الاندفاع الهجومي".

وأشار مدرب المقاصة: "وصلنا لمرمى الزمالك في الشوط الأول، ولكن من الواضح أن جون أنطوي بعيد تماما عن حالته وغير جاهز 100% نعاني من قصور في مركز رأس الحربة، وأشركنا أنطوي لتجهيزه للفترة المقبلة، ومن الصعب إبرام صفقات أخرى لدعم الهجوم".

الزمالك فاز بفضل هدفين لمحمود علاء ومثلهما لفرجاني ساسي ليواصل الأبيض ركضه وتأمينه لصدارة الدوري حيث حصد نقطته الـ45 من 18 مباراة ليواصل الابتعاد بالقمة في ظل ملاحقة الأهلي وبيراميدز، أما مصر للمقاصة فيظل رابعا بـ30 نقطة.

وحقق الزمالك أمرا لم يحدث طوال تاريخه في مواجهاته مع مصر للمقاصة، هو الفوز عليه ذهابا إيابا في الدوري.

الزمالك فاز في الدور الأول 1-0 ثم فاز في الدور الثاني 4-1 ليحقق ما لم يحدث منذ موسم 2010/2011.