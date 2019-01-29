هل يقود الهلال؟ العين يعلن رحيل مدربه زوران ماتيتش

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 21:48

كتب : محرر في الجول

زوران ماميتش

أعلن نادي العين الإماراتي رحيل مدربه زوران ماميتش بعد التوصل لاتفاق بإنهاء العقد بالتراضي.

وذكر العين عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تكليف الجهاز الفني الرديف بتولي مهمة تدريب الفريق الأول مؤقتاً، بعد التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد مدربه زوران ماميتش بالتراضي.

كان المدرب الكرواتي تولى قيادة العين منذ يناير 2017.

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وتوج ماميتش مع العين بالدوري الإماراتي موسم 2017-2018، وكأس رئيس الدولة في نفس الموسم.

وتحت قيادته، قدم العين بطولة كبيرة في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة في الإمارات وحصد الميدالية الفضية بعد الخسارة من ريال مدريد في النهائي.

يذكر أن صحيفة الرياضية السعودية زعمت أن نادي الهلال بصدد الانفصال عن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس الذي يقوده منذ مطلع الموسم الحالي، وتعيين ماميتش بعد رحيله عن العين. ( اقرأ التفاصيل )

الرجل الكرواتي يمتلك تجربة سابقة في الملاعب السعودية مع النصر في موسم 2016\2017، عندما أطاح بالهلال من نصف نهائي كأس ولي العهد، قبل أن يخسر النهائي أمام الاتحاد.

العين الهلال

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