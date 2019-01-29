تقرير: أرسنال على وشك إتمام صفقة دينيس سواريز.. إعارة مع خيار الشراء

يبدو أن انتقال دينيس سواريز إلى أرسنال قادما من برشلونة مسألة وقت ليس أكثر.

دينيس سواريز النادي : برشلونة أرسنال

ديفيد أورنستين الصحفي بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أكد أن المدفعجية توصلوا لاتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه بشأن الانتقال.

سواريز لم يوقعد على عقود انضمامه بعد ولكن الأمر مسألة وقت. خريج أكاديمية لاماسيا ينضم للنادي اللندني على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بشكل نهائي.

تقارير أخرى أشارت إلى تجديد دينيس لتعاقده مع البارسا قبل الرحيل صوب الإنجليزي حتى عام 2021

وارتبط أرسنال في الأيام الأخيرة بجناح برشلونة دينيس سواريز وجناح إنتر ميلان ومنتخب كرواتيا إيفان بيريسيتش الذي قدم طلب انتقال بالفعل ويبدو قريبا من الانتقال للمدفعجية.

ويعاني دينيس سواريز من قلة المشاركة مع الفريق الكتالوني، إذ لم يشارك سوى دقيقة واحدة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويبلغ دينيس سواريز من العمر 24 عاما، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف في 27 مباراة خاضها بقميص برشلونة الموسم الماضي.

ومثل دينيس سواريز برشلونة في 64 مباراة بجميع المسابقات ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 10 آخرين.