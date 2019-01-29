مدرب ويجان: إيقاف سام مرسي؟ لا مفر من ذلك

يعلم بول كوك المدير الفني لويجان أتليتك مدى افتقاد الفريق لقائده المصري سام مرسي بسبب الإيقاف.

كانت البطاقة الصفراء التي حصل عليها مرسي في نوتنجام فورست هي العاشرة له هذا الموسم، وبذلك سيغيب لمباراتين بسبب الإيقاف، الأولى أمام كوينز بارك رينجرز يوم السبت والثانية أما روثرهام يونايتد في 9 فبراير.

وقال مدرب ويجان في تصريحات لجريدة ويجان توداي: "سام لاعب متحمس، لقد دخل اللقطة التي حصل فيها على بطاقة صفراء بحماس مثلما فعل لاعب نوتنجام، أعتقد أن معظم لاعبي خط الوسط في المباراة لأنها كانت على صفيح ساخن".

وأضاف "في بعض الأحيان يجب عليك قبول ذلك والبطاقات الصفراء التي تأتي من مثل هذه التدخلات".

وأوضح عن سام مرسي "إنه قائدنا، يقود الفريق طوال المباريات، لكنه سيغيب لمباراتين".

وواصل "إن رغبته في الفوز بالمباريات تتسبب في مثل هذه الأشياء في بعض الأحيان، وعلينا قبول ذلك".