كلوب: سيتي سيفوز بكل مبارياته المتبقية في الدوري

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 18:00

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليفربول

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفروبل أن اللعب بعد مانشستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي لا يشكل فارقا في ظل تنافس الفريقين على اللقب.

ويحل سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد مساء الثلاثاء في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، على أن يلعب ليفربول ضد ليستر سيتي يوم الأربعاء.

وقال كلوب عن اللعب بعد سيتي في هذه الجولة "بالنسبة لي، لا فرق".

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وأضاف في مؤتمر صحفي "إذا فزنا بالمباراة مع اللعب أولا، ومن ثم فنحن لسنا مهتمين بالنتائج الأخرى، فكيف يمكننا تغيير هذا النهج؟ بالنسبة لي، هذا لا يشكل فارقا".

وواصل "لقد قلت عدة مرات، أتوقع أن يفوز سيتي بكل مباراة. أفهم قليلاً في كرة القدم ومن المنطقي أن تفكر بهذه الطريقة. أتوقع أن يهزموا نيوكاسل في ملعبه".

يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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ليفربول مانشستر سيتي يورجن كلوب

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