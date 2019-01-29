تقارير - فيلايني يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد

يبدو أن رحيل جوزيه مورينيو سيكلف مروان فيلايني مكانه في قائمة مانشستر يونايتد بعد اقتراب لاعب الوسط البلجيكي من الرحيل عن الفريق قبل إغلاق السوق الشتوية.

مروان فيلايني النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

بحسب تقارير إنجليزية عديدة فإن يونايتد في مفاوضات متقدمة مع نادِ صيني لم يتم الكشف عن اسمه يرغب في التعاقد مع صاحب الـ31 عاما.

فيلايني غاب عن تشكيل يونايتد منذ قدوم أولي سولشاير خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو ولم يشارك سوى كبديل لمرة واحدة قبل أن يتعرض لإصابة في عضلة السمانة.

المدرب النرويجي يعتمد بشكل دائم على الثلاثي نيمانيا ماتيتش وأندير هيريرا وبول بوجبا في خط الوسط في تشكيله الذي انتصر في آخر 8 مباريات خاضها.

فيلايني الذي انضم ليونايتد في 2013 في فترة المدرب ديفيد مويس بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني جدد عقده الصيف الماضي مع الشياطين الحمر لمدة موسمين ينتهيان عام 2020.

وشارك هذا الموسم في 21 مباراة في كل البطولات سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.