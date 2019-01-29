يد - الأحمر: قانون تقدم حارس المرمى "ظالم".. وقادرون على التأهل للأولمبياد

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 16:30

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر

قال أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد، إن القانون الجديد الذي يسمح لحارس المرمى بالتقدم في أي هجمة لفريقه ظلم الفراعنة نسبيا في مشوارهم بكأس العالم 2019.

وصرح الأحمر عبر إذاعة اون سبورت: "القانون ظالم نسبيا، لأنه يمنح فرصة للمنافس للهجوم علينا بسبعة لاعبين ضد 6، ونحن لم نعتاد على هذا الأسلوب في مصر".

وأشار "المدرب الإسباني للمنتخب مميز للغاية، ولكنه يحتاج لوقت حتى يعتاد اللاعبون على خططه وطريقة اللعب".

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وتطرق أحمد الأحمر لمسيرة منتخب اليد في بطولة العالم الأخيرة، مشيرا إلى أن احتلال المركز الثامن يعد خطوة جيدة للغاية، خاصة أن المجموعة ضمت الدنمارك بطل المونديال.

وأبدى الأحمر ثقة في قدرة المنتخب على التأهل لأولمبياد (طوكيو 2020) من خلال الفوز بكأس أمم إفريقيا.

وأتم نجم المنتخب المصري: "لقد فزنا في كأس العالم على تونس بطل إفريقيا بفارق مريح، لذا قادرون على الفوز بكأس إفريقيا والتأهل للأولمبياد مباشرة وتفادي الدخول في مرحلة الملحق وصدامات أكثر قوة مع منتخبات أوروبية".

أحمد الأحمر منتخب مصر لكرة اليد

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