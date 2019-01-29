كلوب يعلق على اختفاء لاعبيه في دبي: فخور بما فعلوه

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بقدرة لاعبيه على الاختفاء عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدهم في دبي قبل أيام.

ولم ينشر لاعبو ليفربول أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأربعة التي قضاها الفريق في معسكر مغلق بدبي الأسبوع الماضي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أنا فخور حقا بما فعله اللاعبين خاصة عندما يكون في 2019 وهذا العصر".

وأضاف "لم يكن هناك أي شيء في معسكر دبي على وسائل التواصل الاجتماعي باستثناء مقطع مصور لتدرب أليكس أوكسلاد تشامبرلين وهذا أمر جيد".

وواصل المدرب الألماني عن لاعبيه "من الجيد تمكنهم من فعل ذلك".

اختفاء ليفربول في دبي؟

هل تعلم أن فريق ليفربول تواجد في إمارة دبي منذ الأحد الماضي؟ لماذا اختفت أخبار الريدز منذ الوصول إلى هناك؟ أسئلة نحاول الاجابة عليها في السطور التالية.

يوم السبت حقق ليفربول فوزا مثيرا على كريستال بالاس 4-3 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، ليدخل في فترة 11 يوما بلا مباريات، حتى موعد مواجهة ليستر سيتي الأربعاء.

يوم الأحد وصل الفريق إلى الإمارات لكن نادي ليفربول لم يعلن عن ذلك سواء عبر موقعه الرسمي أو في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك وإنستجرام.

المثير أن لاعبو ليفربول نجحوا في إخفاء وجودهم بدبي من خلال التعامل بحذر مع حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي خطوة تثير التساؤلات في هذا العصر.

بعد 3 أيام من وصول ليفربول إلى دبي، أغلق صلاح حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل إعادة فتحتها مجددا قبل أيام.

عند البحث عن أخبار رسمية عن تواجد ليفربول في دبي لن تجد أي أثر، فالموقع الرسمي لم يجر أي لقاءات مع يورجن كلوب أو لاعبيه من هناك، ولم ينشر أي مقاطع فيديو من هناك، وذلك رغم عودة الفريق للمملكة المتحدة يوم الأربعاء الماضي.

مقطع فيديو وحيد ظهر من معسكر ليفربول في دبي لأليكس أوكسلاد تشامبرلين الغائب بسبب الإصابة منذ الموسم الماضي، وكشف أن الفريق يتدرب في مركز ند الشبا الرياضي.

وعند البحث في الحساب الرسمي لمجمع ند الشبا الرياضي على إنستجرام لن تجد أي صور أو مقاطع فيديو تثبت وجود الريدز هناك (يمكنك التأكد من هنا).

وذلك بالرغم من أن مركز ند الشبا نشر صور معسكرات مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون وسيلتك هناك قبل أيام، كما قام بنشر مقطع تدرب تشامبرلين قبل حذفه.

الأسبوع الماضي شهد تواجد يونايتد في دبي ووست بروم كذلك، لكن الناديين أعلنا عن ذلك، وقام نجوم الفريقين بالتعامل بشكل طبيعي مع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على عكس موقف ليفربول.

Jesse Lingard and Marcus Rashford enjoying some down time from the warm weather training camp in Dubai. (📹 IG: JesseLingard) pic.twitter.com/a7fmWKEYv8 — Man United News (@ManUtdMEN) January 7, 2019

أما ليفربول، فقد انتشرت فقط بعض الصور التي التقطتها كاميرات المشجعين مع صلاح وباقي الفريق.

ويقود محمد صلاح فريق ليفربول إلى الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة برصيد 60 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويتربع صلاح على قائمة ترتيب الهدافين في المسابقة برصيد 16 هدفا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال.