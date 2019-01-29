انتهت كأس آسيا - قطر (4) - (0) الإمارات.. رباعية عنابية

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 15:50

كتب : FilGoal

المعز علي - قطر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة قطر والإمارات ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا يوم الثلاثاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباارة

ق93: هدف رااابع للعنابي

ق91: طرد لإسماعيل أحمد بعد اعتداء بدون كرة.

ق81: هدف قطري ثالث عن طريق حسن الهيدوس يقتل اللقاء.

ق72: رأسية من أحمد خليل ولكن الحارس القطري يواصل التألق.

ق52: تسديدة صاروخية من علي مبخوت ولكن الحارس سعد الشيب يتصدى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.37 جووووووول الثاااااني المعز علي بعد مراوغة ومهارة رائعة يسجل الثاني.

د.27 رأسية من الحمادي يتصدى لها سعد الشيب حارس قطر

د.22 جوووووووول مرتدة سريعة لقطر وتسديدة رائعة من بوعلام خوخي يخطئ خالد عيسى في التعامل معها وتسكن مرماه.

كأس آسيا في آسيا كأس آسيا 2019

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