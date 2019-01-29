مؤتمر كلوب: فان دايك قد يشارك أمام ليستر في هذه الحالة

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 15:44

كتب : FilGoal

كلوب - فان ديك

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول فرص لحاق مدافعه فيرجيل فان دايك بمباراة ليستر سيتي يوم الأربعاء.

ويحل ليستر سيتي ضيفا على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي ضمن الجولة 24 من المسابقة على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة : "فيرجيل كان مريضا، لقد تدرب بالأمس ولكن عليه أن يتدرب اليوم ثم نرى ما يحدث".

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وأضاف "ديان لوفرين بخير. وجيني فينالدوم تدرب، وسيتدرب فابينيو اليوم".

وواصل "ترينت ألكسندر أرنولد يقترب أكثر وأكثر، لكنه لن يلعب مباراة ليستر سيتي".

مساء الإثنين ذكر موقع "ليفربول إيكو" أن فان دايك لم يشارك حتى الآن في أي مران كامل مع ليفربول منذ العودة من معسكر دبي.

ويعاني المدافع الهولندي القوي من المرض، ويغيب بسببه عن التدريبات.

ولم يغب فان دايك عن أي مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ 30 يناير 2018.

وشارك فان دايك الذي يقدم أداء مميزا مع ليفربول هذا الموسم في 29 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.

وغاب المدافع الهولندي صاحب الـ27 عاما عن ليفربول في مباراتين فقط هذا الموسم خسرهما الريدز، 2-1 من ولفرهامبتون في كأس إنجلترا وبنفس النتيجة من تشيلسي في كأس الرابطة.

يذكر أن ليفربول يعاني من أزمة دفاعية بتواجد فان دايك وجويل ماتيب فقط كمدافعين جاهزين في ظل إصابة ديان لوفرين وجو جوميز.

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يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

يورجن كلوب فيرجيل فان دايك

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