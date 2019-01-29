فريق بنفيكا للسيدات يحطم كل الأرقام الكروية القياسية

16 مباراة، 16 فوزا، رقم ليس مبهرا يمكن أن يحققه فريق محلي مسيطرا على دوريه، لكن أن تسجل في 16 مباراة 293 هدفا دون أن تستقبل شباكك أي هدف فهذا ما يعد استثنائيا وهو ما فعله فريق بنفيكا للكرة النسائية هذا الموسم.

هدافة الفريق دارلين سجلت 80 هدفًا من أصل أهداف الفريق هذا الموسم آخرهم 10 أهداف في انتصار الفريق بنتيجة 32-0 على بيجو.

الفريق حديث التكوين رغم أنه تابع لواحد من الثلاثي الكبير في البرتغال ويضم بين صفوفه لاعبات دوليات كان مجبرا أن يبدأ مشواره من دوري الدرجة الثانية البرتغالي للكرة النسائية وها هو يحصد النتائج قبل صعود حتمي للدرجة الأولى.

بنفيكا يملك هذا الموسم خمس مباريات كسر فيها حاجز الـ20 هدفا (22، 26، 28، 28، 32)!

أكبر فوز حققه فريق كرة قدم بشكل عام في البرتغال كان لسبورتينج لشبونة بنتيجة 21-0 أمام مينديلينسي في كأس البرتغال عام 1971.

هنا فيديو لمباراة للفريق في سبتمبر 2018 أمام بونتي دي فريلاس التي انتهت 28-0.