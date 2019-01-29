تشكيل نصف نهائي آسيا - مبخوت في مواجهة المعز علي.. قطر والإمارات بالقوة الضاربة

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 15:25

كتب : FilGoal

علي مبخوت - الإمارات - أستراليا - كأس آسيا 2019

دفع ألبيرتو زاكيروني بعلي مبخوت لقيادة خط هجومه في مواجهة قطر خلال نصف نهائي بطولة كأس آسيا يوم الثلاثاء.

ويلعب الثلاثي إسماعيل الحمادي وسيف راشد ومبخوت في خط هجوم أبناء زايد.

ويشارك فارس جمعة بجوار إسماعيل أحمد في قلب الدفاع، ويلعب الثنائي وليد عباس وعلي الحسن في مركز الظهير الأيسر والأيمن على الترتيب.

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وجاء تشكيل الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: بندر الأحبابي – إسماعيل أحمد – فارس جمعة – وليد عباس

الوسط: عامر عبد الرحمن – خميس إسماعيل – علي سالمين

الهجوم: سيف راشد – إسماعيل الحمادي – علي مبخوت

أما فيلكس سانشيز باس مدرب قطر فدفع بالمعز علي هداف البطولة في خط هجومه بجانب أكرم عفيف وبوعلام خوخي.

ويلعب الثلاثي طارق سلمان وكريم بوضياف وحسن الهيدوس في خط الوسط.

وجاء تشكيل قطر كالتالي:

حارس المرمى: سعد الشيب

الدفاع: عبد الكريم حسن - بيدرو ميجيل – سالم الهاجري – عاصم عمر

الوسط: طارق سلمان – كريم بوضياف – حسن الهيدوس

الهجوم: بوعلام خوخي – أكرم عفيف – المعز علي

كأس آسيا في آسيا

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