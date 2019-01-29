رسميا - كاسيريس يعود إلى يوفنتوس

أعلن يوفنتوس يوم الثلاثاء انضمام مدافعه السابق مارتين كاسيريس لصفوف الفريق.

قبل 3 أيام، خضع المدافع الأوروجوياني للكشف الطبي التقليدي وعبره بنجاح.

وسعى يوفنتوس لضم مدافع مخضرم ومتمرس على الأجواء الإيطالية، لتعويض رحيل مهدي بن عطية إلى فريق الدحيل القطري.

كاسيريس صاحب الـ31 عاما لعب يوفنتوس على فترتين سابقا. المرة الأولى من معارا من برشلونة في موسم 2009/2010، قبل أن يعود معارا أيضا في 2012 ويقرر يوفنتوس ضمه بشكل كامل.

ولعب كاسيريس في صفوف يوفنتوس أربع سنوات قبل أن يرحل في 2016 وينتقل إلى ساوثامبتون الإنجليزي، ومنه إلى هيلاس فيرونا بالموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى لاتسيو بداية الموسم الجاري.