حوار - دي خيا يتحدث عن مستوى مدافعي يونايتد وإمكانية الفوز ببطولة هذا الموسم

أشاد دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد بالعروض التي قدمها مدافعو فريقه في الآونة الأخيرة، وشدد على إمكانية التتويج بلقب هذا الموسم.

يونايتد لم تهتز شباكه سوى ثلاث مرات في المباريات الثمانية التي لعبها تحت قيادة أولي جونار سولشاير حتى الآن، مقارنة باستقبال شباكه لـ13 هدفًا في المباريات الثمانية السابقة.

كل ما يلي على لسان دي خيا في حواره مع موقع ناديه.

"لقد واصلنا التطور في خط الدفاع، ولم نعد نستقبل سوى أهداف قليلة في البداية".

"أعتقد أننا نخلق فرصًا أكثر كذلك ونحرز أهدافًا نتيجة لذلك. أعتقد أن نوعية كرة القدم التي نقدمها تسمح لنا بالتقدم إلى الهجوم، وإحراز الأهداف وبالتالي الفوز بالمباريات".

"وكل ما يهمنا هو المحافظة على تلك الوتيرة. الأمر الأساسي هو مواصلة المحافظة على ذلك المستوى وأمل أن تتواصل الانتصارات".

"أعتقد أن مستوى فيل جونز وليندلوف مهم للغاية بالنسبة للفريق".

"لقد قدما بعض المستويات الرائعة والجيدة للغاية. أعتقد أنه بفضل لعبهما المتواصل معًا فسوف يتمكنان من التعرف على أسلوب لعب بعضهما البعض بصورة أكثر".

"جميع المدافعين يقدمون عروضًا رائعة. أعتقد أنه عندما يلعب المدافعون بصورة جيدة فإن ذلك يبث قدرًا كبيرًا من الثقة داخل الفريق والأمر لا يتعلق بمجرد عدم استقبال شباكنا لأهداف فقط، حيث إنني أعتقد أننا لا نمنح الفرق الأخرى سوى فرص قليلة كذلك، لذلك أتمنى أن يستمر ذلك".

"نعرف فريق بيرنلي جيدًا للغاية، نعرف طريقة لعبهم، حيث يحاولون أن يفرضوا الضغط عليك واللعب بطريقة لعب مباشرة.

"ويلعبون كرات طويلة قليلة ويحاولون أن يضعونا تحت ضغط، ولكن خط دفاعهم يصعب التغلب عليه. أعتقد أنهم سيأتون إلى هنا بعد أن حققوا نتائج رائعة في الآونة الأخيرة، ولكن على ملعبنا، وبفضل مشجعينا من خلفنا، فإنني أتمنى أن نضع الأمور في نصابها الصحيح وأن نحقق الفوز.

"الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للفريق، نحن نقدم مستويات متميزة للغاية ونشعر بأننا على ما يرام على صعيد اللاعبين.

"أعتقد أننا نسيطر ونتحكم في المباريات بصورة أكثر من قبل ونخلق المزيد من الفرص عما كان عليه الحال من قبل. وقد منحنا ذلك دفعة حقيقية فيما يتعلق بالثقة ومن المهم بالنسبة لنا أن نحاول ونواصل السير في نفس الاتجاه لأن هدف الجميع هو مواصلة ارتقاء المراكز في جدول الدوري.

"أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام في الفترة الفاصلة من الآن وحتى نهاية الموسم، أتطلع إلى الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، حيث إن تلك هي الفترة التي يتم حسم البطولات فيها.

"لدينا بعض المباريات المهمة في الفترة المقبلة، ولكن بكل تأكيد، سوف تكون مباريات صعبة، ولكن لدينا على الأخص بعض المباريات الجيدة على ملعبنا.

"سوف نخوض مواجهة في دوري الأبطال وفي كأس الاتحاد كذلك، وأنا حريص على أن نواصل تقديم أداء جيد في مثل تلك المباريات المهمة. أعتقد أننا في وضع أفضل مما كنا عليه في السابق بكل تأكيد. وسوف تكون فترة رائعة وصعبة، ولكنها ستكون مهمة لو تمكنا من الفوز ببطولة. وذلك هو ما نريده جميعًا".