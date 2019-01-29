ماني يعدد فوائد معسكر دبي

عدد ساديو ماني مهاجم ليفربول فوائد المعسكر القصير الذي خاضه فريقه في إمارة دبي الأسبوع الماضي.

وقال ماني في تصريحات لموقع ناديه: "كانت رحلة رائعة. لم يكن الطقس في أفضل حالاته، ولكنه مقارنة بالطقس في ليفربول أفضل. كانت الرحلة التي استغرقت 4 أيام مهمة للغاية بالنسبة للفريق. فيرجيل فان دايك بات أقرب من الجميع، عقب هذه الرحلة بدا وكأنه معنا منذ 3 أو 4 سنوات".

وأضاف "هذا العام كان لدينا المزيد من اللاعبين الجدد مقارنة بالعام الماضي. لم يكن لدينا الوقت للخروج معاً. هذا النوع من الرحلات يساعدنا على التحدث حول أشياء مختلفة عن كرة القدم. هذه الرحلات تجعل الجميع أقرب وأكثر تقارباً. هذا مهم للفريق".

وتطرق ماني للحديث عن مباراة الريدز الأخيرة في الدوري أمام كريستال بالاس، مضيفاً: "كان الشوط الأول صعباً للغاية. المنافس كان يضغط وقوي دفاعياً أيضاً. عندما نخوض المباريات على ملعبنا نكون أكثر استرخاءً من اللعب خارج الديار. كنت واثقاً من أننا سنفوز بالمباراة. كانت الجماهير خلفنا وقد أحدثوا فارقاً كبيراً".

ولم يفوت ماني الفرصة للحديث عن زميله أليكس أوكسليد-تشامبرلين، والذي يغيب عن المشاركة منذ أبريل الماضي، إلا أنه عاد للانتظام في التدريبات مؤخراً، في انتظار قرار فني من كلوب بالاعتماد عليه.

وأكمل السنغالي "تعرضت للإصابة في الماضي، وأعلم جيداً مدى صعوبة ذلك. أحاول التحدث معه والتحقق من حالته لأنه ليس بالأمر السهل. كنت محظوظاً أكثر منه حيث لم أغيب عن المشاركة سوى 3 أشهر".

وأتم "هو يحلم بالحفاظ على لياقته والمشاركة في المباريات والفوز بالبطولات. في بعض الأحيان ترغب في منح كل ما لديك على أرض الملعب لجعل اللاعبين المصابين يشعرون بالفخر، كون الأمر ليس سهلاً عليهم أو على أسرهم. الإصابات شيء لا أريد أبداً أن يتعرض له أي لاعب كرة قدم".

ويستعد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لملاقاة ليستر سيتي ضمن الجولة 24 من المسابقة يوم الأربعاء.