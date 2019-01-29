ملخص NBA – كري يصنع التاريخ ودنفر يعود من بعيد بانتصار على ممفيس

شهد دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية 5 مباريات فجر الثلاثاء شهدت انتصارات كبيرة لجولدن ستيت ووريورز وسقوط مفاجئ للوس أنجلس كليبرز أمام أتالانتا هوكس متذيل ترتيب الشرق.

وفي باقي المباريات انتصر بوسطن على بروكلين نتس وأوقف سلسلة انتصاراته، وعاد دنفر من تأخر 25 نقطة ليحقق انتصارا أمام ممفيس وواصل تشارلوت انتصاراته بفضل تألق بدلاءه.

وإليكم أبرز ما جاء في مباريات اليوم:

جولدن ستيت ووريورز 132-100 إنديانا بيسرز

حقق جولدن ستيت ووريورز انتصاره الـ11 على التوالي أمام إنديانا بيسرز دون عناء يذكر في غياب نجم الفريق فيكتور أولاديبو الذي أجرى عملية جراحية سيغيب على إثرها لنهاية الموسم.

ستيفن كري تصدر المسجلين في المباراة بـ26 نقطة منها 6 تسديدات ثلاثية ناجحة، كري وصل للثلاثية 203 هذا الموسم ليصبح أول لاعب في تاريخ NBA يسجل 200+ تسديدة ثلاثية ناجحة في 7 مواسم متتالية.

داماركوس كازينز سجل 22 نقطة وأضاف 6 متابعات، فيما سجل كلاي ثومبسون وكيفين دورانت 18، و16 نقطة على الترتيب في المباراة التي أراح المدرب ستيف كير فيها لاعبيه الأساسيين أغلب الشوط الثاني.

ووريورز واصل تصدره للمجموعة الغربية فيما احتفظ إنديانا بمركزه الثالث في المجموعة الشرقية.

شاهد ملخص المباراة

وإليكم أبرز النتائج:

نيويورك نيكس 92-101 تشارلوت هورنتس

بروكلين نتس 104-112 بوسطن سيلتكس

دنفر ناجتس 95-92 ممفيس جريزليز

أتالانتا هوكس 123-118 لوس أنجلس كليبرز

ترتيب المجموعة الشرقية:

ميلووكي باكس (35-13)

تورونتو رابتورز (37-15)

إنديانا بيسرز (32-17)

فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز (32-18)

بوسطن سيلتكس (31-19)

بروكلين نتس (27-24)

ميامي هيت (24-24)

تشارلوت هورنتس (24-25)

ترتيب المجموعة الغربية:

جولدن ستيت ووريورز (36-14)

دنفر ناجتس (34-15)

أوكلاهوما سيتي ثاندر (31-18)

بورتلاند تريل بلايزرز (31-20)

هيوستن روكتس (29-20)

سان أنطونيو سبيرز (29-22)

يوتا جاز (29-22)

لوس أنجلس كليبرز (28-23)

لوس أنجلس ليكرز (26-24)

ساكرامنتو كينجز (25-25)