"من أجل المهارات الأرجنتينية التقليدية" رسميا - سان جيرمان يضم باريديس

أعلن فريق باريس سان جيرمان حصوله على توقيع لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريدس لمدة 4 سنوات ونصف قادما من زينيت سان بطرسبرج الروسي وذلك عبر موقعه الرسمي.

صاحب الـ24 عاما انضم لفريق العاصمة الفرنسية بصفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو بعد إتمام الفحوصات الطبية التي قام بها في الدوحة هذا الأسبوع ووقع عقدا يمتد حتى عام 2023.

وسيرتدي باريدس الرقم 8 مع فريقه الجديد.

🆕⚠✍ Breaking News! ¡Hola @LParedss! We have a message for you from Ángel Di Maria...! 🙌 🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/hxW5Ob5T27 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 29, 2019

وفي تصريحاته الأولى بعد أن أصبح لاعبًا لباريس قال الأرجنتيني: "أنا فخور للغاية بانضمامي لباريس سان جيرمان، بعد خبراتي السابقة في إيطاليا وروسيا لدي الآن فرصة عظيمة ليس فقط للعب في دوري مثير لكن أيضا لارتداء قميص إحدى أعرق الفرق الأوروبية.

"أتوجه بالشكر لرئيس النادي والمدير الفني لثقتهم في أثناء المفاوضات، نعلم توجه باريس سان جيرمان ولاعبيه وإدارته، أشاركهم نفس الطموح الكبير وسأفعل كل ما بوسعي لتقديم ما يأملون مني".

"أتطلع أيضًا للعب في أجواء مميزة مثل الموجودة في ملعب حديقة الأمراء، نشأت في الأرجنتين وأصابتني حمى كرة القدم هناك".

فيما تحدث ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عن صفقته الجديدة وقال: "نحن سعداء للغاية بانضمام باريدس لعائلة باريس سان جيرمان.

"باريدس يملك مهارات الكرة الأرجنتينية التقليدية، روح قتالية وفنيات ممتازة، سيقدم إضافة كبيرة لفريقنا وأنا على ثقة أنه سيندمج سريعا في تشكيل المدرب توماس توخيل".

"وصول باريدس سيحافظ على الزخم الموجود في الفريق، داخل الملعب وخارجه، لدينا الكثير من الأحداث الهامة القادمة ووجوده سيساعدنا".

باريديس بدأ مع بوكا جونيورز قبل أن ينضم لكييفو فيرونا الإيطالي ومنه لروما في 2015 ثم انضم لزينيت سان بطرسبرج عام 2017 وشارك في 61 مباراة مع الفريق الروسي سجل فيهم 10 أهداف وصنع 15.

ويملك لاعب الوسط الأرجنتيني 9 مباريات دولية سجل فيها هدفا واحدا مع راقصي التانجو.