أشاد علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد بأداء الفريق في بطولة العالم الأخيرة والتي حصد فيها الفراعنة المركز الثامن.

وشدد زين على تطور أداء الفريق بسبب الخضوع لنظام مختلف مع ديفيد دافيز المدير الفني الإسباني للمنتخب المصري.

وتواصل FilGoal.com مع علي زين لاعب نادي الشارقة الإماراتي للحديث عن أداء المنتخب وإمكانية عودته للأهلي من أجل مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والمؤهلة لكأس العالم للأندية.

وتحدث علي زين في البداية عن توقعات اللاعبين قبل البطولة قائلا: "توقعنا تأهلنا للدور الثاني وكان ذلك هدفنا، لم نتوقع بعد ذلك ما سيحدث بسبب تجمعاتنا في فترة قصيرة".

وحقق المنتخب المصري المركز الثامن في بطولة العالم بعد الخسارة من إسبانيا ليصبح غير الأوروبي الوحيد في الثمانية الكبار.

وأضاف علي زين "المدرب الإسباني أعدنا بنظام جديد ومختلف عن السابق شاهدت مثله عندما كنت محترفا في فرنسا ولم يكن سهلا لكنه أفادنا كثيرا".

وعن انتقادات الجماهير القوية عقب الخسارة من قطر في دور المجموعات أوضح علي زين "الخسارة من قطر كانت سلاح ذو حدين، تم انتقادنا بقوة وذلك حق للجمهور رغم قوة الفريق الآسيوي لكنه الجميع يرغب في فوز فريقه".

وتابع "بعد الخسارة من قطر كان ذلك حافز أقوى لنا للرد على اتهامنا بالتقصير، وظهرت روح التحدي والقتال حتى آخر لحظة".

وأضاف "منتخب قطر قوي بسبب عدد من اللاعبين المجنسين، وحتى في حالة فوزنا على قطر كنا في حاجة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المجر من أجل التأهل".

ورغم خسارة منتخب مصر من قطر إلا أن الفريق تأهل للدور الثاني في النظام الجديد بصعود أول ثلاثة منتخبات فقط بعد التعادل أمام المجر.

وعن مستقبل المنتخب قال زين: "أفضل ما في المنتخب حاليا هو تفكيرنا لبطولة العالم 2021 عقب نهاية مواجهة إسبانيا، الجميع يبحث عن معالجة الأخطاء لذلك المونديال".

وتابع "لدينا حاليا مجموعة رائعة في المنتخب واندماج بين الخبرات والشباب وأعتقد أن الجميع شاهد ذلك، نحتاج لاحتكاك مع الفرق الأوروبية الكبرى في تلك الفترة لرفع المستوى أكثر".

وتقام بطولة العالم 2021 في مصر بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى.

وعن الانتقادات التي طالت المدير الفني الإسباني قال علي زين: "أرى أن دافيز إضافة قوية للمنتخب من وجهة نظري، النظام الذي نتدرب به يحتاج وقت أكثر ليظهر بصورة قوية، وأعتقد مع الوقت سيظهر ذلك للجميع".

وبالحديث عن التراجع في العشر دقائق الأخيرة أمام الفرق الكبرى أوضح علي زين "بدأنا نتعلم من الأخطاء وترتفع الثقة في النفس ورأيي أن التراجع لا علاقة له بالجانب البدني أو الذهني لكن مجرد تعود على النظام الجديد وهو ما سيظهر خلال 60 دقيقة بعد ذلك".

وأخيرا بالحديث عن موقفه من الانضمام إلى الأهلي في السوبر الإفريقي قال علي زين: "لا أمانع بالطبع خوض منافسة السوبر مع الأهلي، الجميع يعلم أن هذا بيتي ولم يحدث أن رفضت طلب للأهلي بالانضمام من قبل".

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد في شهر أبريل المقبل ليتأهل البطل إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

وأتم علي زين حديثه "إذا تم طلبي لخوض منافسة السوبر مع الأهلي سأوافق بالتأكيد، ولكن حتى الآن لم يحدث مفاوضات بيني وبين النادي في هذا الشأن ومازال الوقت مبكرا ومتبقي شهرين وإن حدثت تلك المفاوضات فأنا مرحب جدا بالفكرة فأنا تحت أمر النادي الأهلي".