يوفنتوس يعلن انتقال بنعطية للدحيل القطري

الإثنين، 28 يناير 2019 - 23:46

كتب : محرر في الجول

يوفنتوس - ريال مدريد - بنعطية - فاسكيز

أعلن يوفنتوس انتقال مدافعه المغربي مهدي بنعطية للدحيل القطري اليوم الاثنين.

مهدي بن عطية

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وذكر يوفنتوس عبر موقعه الرسمي أن الاتفاق مع الدحيل بشأن بنعطية تم، مقابل 8 ملايين يورو يدفعها النادي القطري على دفعتين بحلول أكتوبر 2019.

ويتضمن العقد وجود 2 مليون يورو إضافيين في حال حدوث بعض المتغيرات.

أخبار متعلقة

تقرير: أزمة في دفاع يوفنتوس.. بونوتشي يغيب لمدة شهر تقرير: يوفنتوس يريد مارسيلو تقرير – يوفنتوس يفاضل بين كاسيريس وبرونو ألفيش وسكرتل وإيفانوفيتش لضم أحدهم أس: محاولات رونالدو مستمرة لإقناع مارسيلو بالانضمام لـ يوفنتوس

وبحسب صحيفة فوتبول إيطاليا، حاول مانشستر يونايتد التعاقد مع بنعطية من يوفنتوس ولكن اللاعب صاحب الـ31 عاما رفض ذلك. ( اقرأ التفاصيل )

وكان ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس، أعلن أنه فتح باب الرحيل للاعبه مهدي بنعطية بمجرد طلب الأخير الانتقال إلى نادٍ آخر. ( اقرأ تصريحاته )

بنعطية خاض 59 مباراة مع يوفنتوس، مسجلا 5 أهداف، ومساهما في الفوز بلقبي دوري ولقبي كأس.

يوفنتوس بنعطية

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس سموحة: إقالة طارق يحيى؟ اللاعبون قرروا الاستغناء عنه قبل أن يُستغنى عنهم ساعة | الدوري المصري
المصري: توصلنا لاتفاق مع شيكابالا.. وننتظر موافقة رئيس الزمالك ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29-1-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك ومواجهات نارية ساعة | الدوري المصري
ليفربول إيكو: فان دايك قد يغيب عن مواجهة ليستر سيتي 2 ساعة | أوروبا
حوار – إيهاب جلال.. عن "الخلاف" مع التوأم وتغيير مركز شيكابالا وتدريب الزمالك مجددا 2 ساعة | الدوري المصري
رفع الإيقاف عن كالوشا بواليا 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 3 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك