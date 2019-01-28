يوفنتوس يعلن انتقال بنعطية للدحيل القطري
الإثنين، 28 يناير 2019 - 23:46
كتب : محرر في الجول
أعلن يوفنتوس انتقال مدافعه المغربي مهدي بنعطية للدحيل القطري اليوم الاثنين.
مهدي بن عطية
النادي : يوفنتوس
وذكر يوفنتوس عبر موقعه الرسمي أن الاتفاق مع الدحيل بشأن بنعطية تم، مقابل 8 ملايين يورو يدفعها النادي القطري على دفعتين بحلول أكتوبر 2019.
ويتضمن العقد وجود 2 مليون يورو إضافيين في حال حدوث بعض المتغيرات.
وبحسب صحيفة فوتبول إيطاليا، حاول مانشستر يونايتد التعاقد مع بنعطية من يوفنتوس ولكن اللاعب صاحب الـ31 عاما رفض ذلك. ( اقرأ التفاصيل )
وكان ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس، أعلن أنه فتح باب الرحيل للاعبه مهدي بنعطية بمجرد طلب الأخير الانتقال إلى نادٍ آخر. ( اقرأ تصريحاته )
بنعطية خاض 59 مباراة مع يوفنتوس، مسجلا 5 أهداف، ومساهما في الفوز بلقبي دوري ولقبي كأس.
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