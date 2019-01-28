مواجهة نارية بين تشيلسي ويونايتد في قرعة دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزي

الإثنين، 28 يناير 2019 - 22:05

كتب : محرر في الجول

لينجارد - مانشستر يونايتد - تشيلسي

أسفرت قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة نارية تجمع بين تشيلسي حامل اللقب ومانشستر يونايتد.

وستكون المباراة تكرارا لنهائي الموسم الماضي، والذي حسمه تشيلسي لصالحه بالفوز 1-0.

فيما ينتظر مانشستر سيتي مواجهة سهلة ضد الفائز من مباراة الإعادة بين ميدلسبروه ونيو بورت كاونتي.

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ويلعب ديربي كاونتي ضد الفائز من الإعادة بين وست بروميتش الذي يضم المصري أحمد حجازي وبرايتون.

كما يلعب كريستال بالاس ضد دونكاستر روفرز، وويمبلدون ضد ميلوول.

ويواجه واتفورد الفائز من مباراة الإعادة بين بورتسموث وكوينز بارك رينجرز.

سوانزي سيتي أيضا ينتظر الفائز من مباراة بارنيت ضد برينتفورد.

وأخيرا ينتظر بريستول الفائز من مباراة الإعادة من وولفرهامبتون ضد شروسبيري تاون.

تشيلسي يونايتد

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