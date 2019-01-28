دفعة لبايرن قبل مواجهة ليفربول.. عودة روبن

الإثنين، 28 يناير 2019 - 18:42

كتب : FilGoal

آريين روبن - بايرن ميونيخ

عاد أرين روبن جناح بايرن ميونيخ لتدريبات الفريق الجماعية في بداية مرحلة العودة للمباريات، وذلك قبل 3 أسابيع من مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وأفاد موقع بايرن يوم الإثنين أن الهولندي صاحب الـ35 عاما عاد إلى التدريبات، وأكمل روبن المران لأول مرة منذ إصابته في الفخذ خلال ديسمبر الماضي.

وأثبت روبن خلال المران، أنه لم يفقد حيويته، بفضل انطلاقاته على الأجناب، حسب موقع الفريق البافاري.

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في السياق نفسه، اكتفى ديفيد ألابا بالركض، ضمن برنامج تأهيله.

وبذلك قد يلحق اللاعب الهولندي بمواجهة ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد يوم 19 فبراير، بينما مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا يوم 13 من شهر مارس.

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بايرن ميونيخ أرين روبن ليفربول

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