ليكيب: نيمار سيغيب عن مباراتي يونايتد في دوري الأبطال

الإثنين، 28 يناير 2019 - 18:22

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - ليفربول

أفادت جريدة ليكيب بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان سيغيب عن مواجهتي مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وكشف التقرير الفرنسي "بشكل مؤكد، نيمار لن يلعب مع باريس سان جيرمان مباراتي الذهاب والإياب أمام يونايتد بسبب إصابة مشط القدم".

وأشار التقرير إلى أن نيمار سيغيب عن الملاعب حتى نهاية مارس.

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كان تقرير راديو مونت كارلو قد أوضح أن "نيمار لا يقدر في الوقت الحالي على وضعه قدمه على الأرض. يواجه صعوبة للغاية للمس الأرض".

باريس سان جيرمان يواجه مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الـ12 من شهر فبراير المقبل.

على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 مارس القادم في فرنسا.

إصابة نيمار تعيد للأذهان إصابته بالتواء في الكاحل العام الماضي، والتي غاب بسببها عن مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16.

وتعرض أغلى لاعب في العالم للإصابة في القدم اليمنى، خلال مواجهة ستراسبورج بكأس الرابطة، ليتلقى العلاج في الملعب أولا، لكن بعدها بفترة بسيطة، اضطر نيمار للخروج من الملعب متأثرا بإصابته وبدا أنه يعاني من قوتها.

بعدها أصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا ليكشف " الدولي البرازيلي يعاني من تكرار الآلام في مشط القدم اليمنى، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في فبراير الماضي وأجبرته على الغياب لعدة أشهر".

نيمار باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد

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