ليكيب: نيمار سيغيب عن مباراتي يونايتد في دوري الأبطال

أفادت جريدة ليكيب بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان سيغيب عن مواجهتي مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وكشف التقرير الفرنسي "بشكل مؤكد، نيمار لن يلعب مع باريس سان جيرمان مباراتي الذهاب والإياب أمام يونايتد بسبب إصابة مشط القدم".

وأشار التقرير إلى أن نيمار سيغيب عن الملاعب حتى نهاية مارس.

🚨 Touché au pied, Neymar sera écarté des terrains au moins jusque fin mars et manquera donc le 8e de finale de la Ligue des champions entre le PSG et Manchester United https://t.co/sYCW7qYZna pic.twitter.com/lG1MufMedm — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 28, 2019

كان تقرير راديو مونت كارلو قد أوضح أن "نيمار لا يقدر في الوقت الحالي على وضعه قدمه على الأرض. يواجه صعوبة للغاية للمس الأرض".

باريس سان جيرمان يواجه مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الـ12 من شهر فبراير المقبل.

على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 مارس القادم في فرنسا.

إصابة نيمار تعيد للأذهان إصابته بالتواء في الكاحل العام الماضي، والتي غاب بسببها عن مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16.

وتعرض أغلى لاعب في العالم للإصابة في القدم اليمنى، خلال مواجهة ستراسبورج بكأس الرابطة، ليتلقى العلاج في الملعب أولا، لكن بعدها بفترة بسيطة، اضطر نيمار للخروج من الملعب متأثرا بإصابته وبدا أنه يعاني من قوتها.

بعدها أصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا ليكشف " الدولي البرازيلي يعاني من تكرار الآلام في مشط القدم اليمنى، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في فبراير الماضي وأجبرته على الغياب لعدة أشهر".