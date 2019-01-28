سولشاير: تألق كل المهاجمين لا يمثل مشكلة بالنسبة لي

الإثنين، 28 يناير 2019 - 18:12

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - بورنموث

أوضح النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن عملية تدوير المهاجمين المتوفرين لديه في الوقت الحالي ستكون سهلة لأن جدول المباريات مكتظ بشدة.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه "حتى الآن، لا توجد أية مشكلة، لدينا مباريات كثيرة للغاية. وبمجرد أن نصل لمرحلة لعب مباراة واحدة في الأسبوع، ربما نواجه مشكلة".

وأضاف "نحن نقوم بتدوير مشاركات اللاعبين حتى في المباريات. عندما نكون قادرين على الدفع بأنتوني مارثيال وماركوس راشفورد بدلاً من أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو، والذي تألق بشدة أمام آرسنال، سيعود ذلك علينا بالفائدة بكل تأكيد".

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وواصل المدرب النرويجي "اللاعبون متميزون للغاية فيما يتعلق بمسألة الجاهزية للمباريات عندما يتم الدفع بهم".

وحقق يونايتد 8 انتصارات في عهد المدرب النرويجي.

مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير

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