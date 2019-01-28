جوارديولا: خسارة أي مباراة = تتويج ليفربول بالدوري

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن اللعب قبل أو بعد منافسه على قمة الدوري الإنجليزي لا يفرق بالنسبة له.

ويحل سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد مساء الثلاثاء في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، على أن يلعب ليفربول ضد ليستر سيتي يوم الأربعاء.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نيوكاسل يلعب بطريقة مشابهة لبيرنلي، بالطبع كل فريق مختلف عن الأخر بشكل كامل".

وأضاف "في أخر موسمين كانت المواجهة صعبة دائما، وأتوقع أن هذا ما سيحدث في مباراة الغد".

وواصل "إنهم يدافعون بشكل جيد، ولكن لدي شعور أنه يمكننا الهجوم بشكل أفضل".

وعن اللعب قبل ليفربول في هذه الجولة أوضح "في كلا الحالتين، سواء لعبنا قبل ليفربول أو بعده، علينا أن نفوز بالمباريات".

وأكمل "إذا خسرنا أي مباراة فأن سباق الدوري سينتهي لصالح ليفربول، كل مباراة تكاد تكون مباراة نهائية، مثل مباريات الكؤوس".

ويبتعد مانشستر سيتي بفارق أربع نقاط خلف المتصدر ليفربول بعد مرور 23 جولة من الدوري الإنجليزي، حيث أشار المدير الفني لحامل اللقب إلى أن الطريق ما زال طويلا حتى نهاية الموسم.

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وعن سباق الحصول على اللقب قال جوارديولا: "كل الفرق تريد الكفاح من أجل تحقيق اللقب، نشعر بالضغط ولكن علينا التعامل مع هذا الأمر".

وأفصح "أعتقد أن هناك 15 مباراة متبقية، هناك الكثير من النقاط لنحصل عليها، لا يمكننا أن نفكر كثيرا في هذا الأمر، علينا أن نفكر فيما يتعين علينا فعله".

وتحدث بيب عن حالة اللاعبين قبل المباراة، حيث قال: "بنجامين ميندي حالته أفضل كثيرا، وفينسنت كومباني غير متاح للمشاركة في المباراة".

وتطرق المدير الفني لمانشستر سيتي إلى سوق الانتقالات ورغبة النادي في التعاقد مع لاعبين جدد، حيث أشار إلى أنه لا يشرف على المفاوضات مع اللاعبين.

وعن هذا قال جوارديولا: " أنا لا أشارك في المفاوضات مع اللاعبين، النادي رائع ويعمل بشكل مثالي".

وأتم "في بعض الأحيان يذهب اللاعبون إلى أماكن أخرى، هذا يحدث، الواقع هو ما حدث بالفعل، في بعض الأحيان يمكن لبعض الأمور أن لا تحدث، لدينا ما يكفي من اللاعبين لمباراة الغد".